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Facebook, bin kişiyi istihdam edecek

Facebook, reklamları gözden geçirmeleri için bin kişi daha istihdam etmeyi planlıyor

Facebook, bin kişiyi istihdam edecek
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Facebook, Rusya ve diğer ülkelerin sosyal medyayı kullanarak başka ülkelerin seçimlerini etkilemelerini engelleme çabaları çerçevesinde reklamların gözden geçirilmesi için bin kişiyi daha işe almayı planladığını duyurdu.

Facebook geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Rusya'dan insanların ABD'de kasım ayında yapılan başkanlık seçimleri öncesinde 3 bin civarında politik içerikli reklam aldıklarına inandıklarını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada bin kişinin gelecek yıl istihdam edilecekleri ve reklamları otomatik olarak inceleyecek yatırımlara daha fazla yatırım yapılacağı da ifade edildi. 

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