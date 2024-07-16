Faiz indirimi beklentisi ABD borsasına yaradı: Güne yükselişle başladılar

New York Borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine dair beklentilerin artmasıyla güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarak 40.263,78 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.644,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 18.534,27 puana çıktı.

ABD'de açıklanan ekonomik verileri ve para politikası görünümü yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

'Faizde geç kalmak istemiyoruz'

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi sonrası ise para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimali 90'ın üzerine çıktı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etmişti.