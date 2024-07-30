Fas Kralı'ndan Filistin meselesine iki devletli çözüm önerisi

"Bölgede istikrar ve güvenlik, ancak başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözümle sağlanabilir." diyen Fas Kralı 6. Muhammed, Gazze'nin bağımsız Filistin topraklarının bölünmez parçası olduğuna dikkati çekti.

Fas Kralı, merkezi Rabat'ta bulunan 'Kudüs Komisyonu Başkanı' sıfatıyla Gazze'deki Filistinlilere gıda ve ilaç yardımlarının gönderilmesi konusunda çalıştığını kaydetti.

İki ülkenin aşırılık yanlılarının önü acilen kesilmeli

Fas Kralı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bölgede kötüleşen durum, Filistin-İsrail çatışmasına nihai çözüm bulmak için çalışmayı gerektiriyor. Gazze'deki savaşın sona ermesi acil bir öncelikse bu, bölgede adil ve kalıcı barışı tesis edebilecek siyasi ufkun açılmasına paralel olarak yapılmalıdır."

Fas Kralı 6. Muhammed, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki barış müzakerelerinin hangi taraftan olursa olsun aşırılık yanlılarının önlerinin kesilmesiyle güvence altına alınması gerektiğine işaret etti.