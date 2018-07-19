Filipinler'de 'Henry' fırtınası 71 bin kişiyi yerinden etti

19 Temmuz 2018

Yerel basında yer alan habere göre, Filipinler Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Henry" adı verilen tropikal fırtınanın etkili olduğu ülkede, 71 bin 310 kişinin risk nedeniyle güvenli yerlere yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, risk bölgesindeki evlerde yaşayan 19 binden fazla ailenin 59 güvenli noktaya taşındığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

152 ev hasar gördü

Fırtına nedeniyle şimdiye kadar 152 evin hasar gördüğü, fırtınanın şiddetini artıracak olması nedeniyle tahliyelerin gerçekleştiği kaydedildi.

Filipinler'de geçen yıl etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Kaynak: AA