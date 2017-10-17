Filistin'de emniyet teşkilatı yeniden şekilleniyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, emniyet teşkilatının yeniden şekillendirilmesi için Gazze'de askerlik işlemlerinin başlatılmasına karar verdiği bildirildi.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistin Devlet Televizyonunda yayınlanan ropörtajında, güvenliğin, Filistin hükümetinin Gazze'de görevini icra edebilmesinin anahtarı olduğunu ifade etti. Şeyh, Abbas'ın bu amaçla Gazze'de askerlik işlemlerinin başlatılması yönündeki kararı imzaladığını aktardı.

Fetih'in Hamas ile uzlaşmaya varmak için büyük tavizler verdiğini söyleyen Şeyh, Fetih Merkez Komitesinin uzlaşma konusunda büyük çekinceleri bulunduğunu ancak Abbas'ın uzlaşma konusunda ısrarcı olduğunu dile getirdi.

Şeyh, bölünmüşlüğün sona erdirilmesi konusunda verilecek gerçek sınavın, ulusal uzlaşı hükümetinin kapsamlı ve ciddi bir şekilde yetkilendirilmesi olduğunu vurguladı.

Hükümetin Gazze'deki sınır kapılarının idaresini kasım ayında devralacağını belirten Şeyh, Sina Yarımadası'ndaki terör operasyonları nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın özel bir durumu olduğunu sözlerine ekledi.