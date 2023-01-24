Fırına yaklaşık 2 milyonluk fatura geldi

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Bollwiller kasabasındaki bir fırıncıya yanlışlıkla 109 bin avroluk elektrik faturası geldiği ortaya çıktı.

20 Minutes gazetesinin haberine göre, Bollwiller'de yaşayan fırıncı Eric Claudel'in işletmesine 20 günlük elektrik tüketim bedeli olarak yaklaşık 109 bin avroluk fatura ulaştı.

2 aylık elektrik tüketimi genellikle 2 bin avro

2 aylık elektrik tüketiminin genellikle 2 bin avro kadar olduğunu anlatan Claudel, düzenlenmiş elektrik tarifesinden faydalanmasına rağmen bu ay başında eline ulaşan faturanın neden bu kadar yüksek geldiğini anlamadığını vurguladı.

Claudel, 8 yıl önce açtığı fırınının enerji tüketimini azaltmak için LED ampul kullanımı gibi bazı adımlar attığını belirterek, "Benimki gibi bir yapı, bu kadar elektrik tüketmiyor. Güya kentimin tükettiği kadar tüketmişim, Belediye Başkanı'nın 102 bin avroluk faturası var." ifadesini kullandı.

Fırıncıya 3 bin 800 avroluk yeni fatura

Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF'yi arayan Claudel'in faturası askıya alındı ve yerine 3 bin 800 avroluk yeni fatura gönderildi.

Yeni faturaya ilişkin de kafasında soru işareti olan Claudel, EDF ile tekrar iletişime geçeceğini açıkladı.

Başkent Paris'te dün, fırıncılar, yüksek enerji fiyatlarını, geleneksel ekmekleri bagetlerle protesto ederek, enerjide tavan fiyat uygulanması talep etmişti.