Fitch: 2023’te Avrupa daralacak
Fitch Ratings, Avrupa’da bu yıl içerisinde ciddi ekonomik zorlukların öngörüldüğünü, 2023 yılında Almanya, İngiltere ve İtalya’nın da dahil olduğu Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinde reel GSYH daralması beklendiğini bildirdi. Açıklamada, “Avrupa’da salgın sonrası toparlanma yavaşlıyor "denildi.
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bu yıl küresel ölçekte zayıf ekonomik büyümenin ve yüksek enflasyonun finans sektörü dışındaki şirketleri olumsuz yönde etkileyen başlıca unsurlar arasında olduğu belirtildi.