Fitch, İngiltere'nin büyüme tahminini yüzde 1,2'ye düşürdü

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık'ta maaşlardaki hızlı büyüme hizmet sektörü enflasyonunun sürmesine yol açacak ve bu durum İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) eylüldeki toplantısında politika faizini yükseltme ihtimalini artırıyor. Temmuzda yüzde 6,8 olan manşet enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 5 seviyesine gerilemesi beklenirken, enerji ve gıda enflasyonundaki düşüşün bu gerilemeye katkı sunacağı öngörülüyor.

Temmuzda yüzde 6,9 ile sabit kalan çekirdek enflasyonun da yavaşlaması beklenmesine rağmen, hizmet sektörü enflasyonunun geçen ay yüzde 7,4'e çıkması faiz oranlarının yükseltilmesi ihtimalini güçlendiriyor.

BoE'nin şu an yüzde 5,25 olan faiz oranı pik seviye olarak öngörülmesine rağmen, maaş ve çekirdek enflasyon verilerindeki sürpriz gelişmeler sonrası, BoE'nin faizi 25 baz puan yükselterek yüzde 5,5'e çıkarma riskinin arttığı tahmin ediliyor.

İngiliz ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,2'ye düşüren Fitch, düşük büyüme, artan işsizlik ve yüksek enflasyonun etkisiyle, ülkede stagflasyon dönemi yaşanma riskinin arttığını öngörüyor. Geçen yıl ortalarından beri ekonomik büyüme Birleşik Krallık'ta yatay seyrederken, Avro bölgesi ve ABD'de daha yüksek büyüme oranları görülüyor. Açıklamada ifadelerine yer verilen Fitch Ekonomi Birimi Direktörü Jessica Hinds, iş gücü piyasasında olumlu gelişmeler görülmesine rağmen özel sektör maaşlarındaki hızlı artış nedeniyle hizmet sektörü enflasyonunun 2024'te yapışkan kalmaya devam edeceğini belirtti.



Maaşlarda 2001'den beri yıllık bazda en yüksek artış görüldü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin 15 Ağustos'ta açıkladığı iş gücü piyasası verilerine göre, Birleşik Krallık'ta işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye yükseldi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık bazda artış yüzde 7,8 oldu ve maaşlarda karşılaştırılabilir kayıtların tutulmaya başlandığı 2001'den beri yıllık bazdaki en yüksek artış görüldü. Beklentileri aşan yükseliş, ülkede enflasyon endişelerini artırırken, maaş artışları BoE'nin para politikası kararları açısından önem taşıyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey, daha önce yaptığı açıklamada, maaş artışlarındaki seviyenin sürdürülemez olduğunu belirtmişti.