Forbes muhabirine Rusya'da gözaltı

Finans ve ekonomi dergisi Forbes'un Rusya temsilciliği, kendileri için çalışan gazeteci Sergei Mingazov'un "Rusya ordusu hakkında yanlış bilgi yaydığı" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Mingazov'un avukatı Konstantin Bubon, müvekkilinin, ikamet ettiği doğudaki Khabarovsk kentinde bulunan bir gözaltı merkezinde tutulduğunu açıkladı. Forbes Rusya ise muhabirleriyle iletişim kuramadıklarını bildirdi.

Avukatı, Mingazov'un Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kasabasında işlediği iddia edilen savaş suçları hakkında yapılan yayınları yeniden paylaştığı için gözaltına alındığını söyledi. Savaşın ilk haftalarında aralarında Reuters'ın da bulunduğu uluslararası yayın kuruluşu ve haber ajansları, Rusya'nın sivillere karşı işlediği iddia edilen savaş suçlarını haberleştirmiş, Kremlin ise Rusya askerlerinin insanları infaz ettiği iddialarını reddetmişti.

Mingazov'un, Buça ile ilgili pek çok sosyal medya paylaşımı olsa da bunların hangisi üzerine soruşturma yürütüldüğü ve gözaltı işlemi yapıldığı netlik kazanmadı. Rusya'daki insan hakları ihlallerini izleyen OVD-Info, Khabarovsk bölge mahkemesinin, gazetecinin tutuklanıp tutuklanmayacağına 27 Nisan'da karar vereceği bilgisini paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden kısa bir süre sonra Rusya'da çıkarılan bir yasa ile "Rusya silahlı kuvvetleri hakkında kasıtlı olarak yalan haberler yaydığı" iddiasıyla mahkum edilen kişilere uzun hapis cezaları verilebiliyor.