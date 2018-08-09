Frankfurt Havaalanı'nda iniş ve kalkışlar iptal edildi

09 Ağustos 2018

Güvenlik sorunlarından dolayı adından sıkça bahsettiren Frankfurt Havaalanı'nda hızı saatte 110 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle tüm iniş ve kalkışlar iptal edildi.

Fırtına ve dolu yağışı yüzünden kontrolün elden çıktığını açıklayan havaalanı işletmecisi Fraport, Frankfurt Havaalanı'nı kullanarak uçmak isteyenlerin uçacakları havayolu şirketinin internet sayfasına bakarak hareket etmelerini istedi.

Havaalanı sözcüsü Dieter Hulick, fırtına nedeniyle herhangi bir işlem yapamadıklarını, bundan dolayı da iniş ve kalkışların hava durumu normalleşinceye kadar iptal edildiğini açıkladı. Uçuş iptalleri ve gecikmelere karşı www.frankfurt-airport.de sayfasında aktüel bilgilerin paylaşılacağı belirtildi.

Yılda 64 milyon yolcuya hizmet veren Frankfurt Havaalanı'nda günde 2 bine yakın uçuş gerçekleşiyor.

Kaynak: AA