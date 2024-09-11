Fransa Başbakanı Barnier: Hükümeti gelecek hafta kuruyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 5 Eylül’de başbakan olarak atanan Michel Barnier, siyasi parti liderleri ile görüşmelerini sürdürürken, gelecek hafta içinde hükümetin kurulacağını bildirdi.

Dün Macron'un meclis ittifakında yer alan Demokrasi Hareketi (Modem) partisi ve kendi partisi Cumhuriyetçiler'den (LR) isimlerle görüşen Barnier, 'değiştirilmiş bir hükümet üzerinde değil yeni bir hükümet üzerinde' çalıştıklarını belirtmişti.

Barnier'den solcu isimlere yeni teklif

Ulusal Meclis'in en büyük siyasi grubu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) kendi ortak adayları yerine Barnier’nin başbakanlığa getirilmesine tepki göstererek yeni hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini açıklarken, ulusal basında yeni başbakanın solcu bazı isimlere de hükümette yer almaları için teklif götürdüğü iddia edildi.

Paris’in banliyölerinden Saint-Ouen-sur-Sein’in Belediye Başkanı Sosyalist Partili Karim Bouamrane, katıldığı France Info yayınında, kabinede yer alması konusunda kendisi ile iletişime geçildiğini ancak bu teklifi reddettiğini söyledi.