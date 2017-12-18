ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Fransa hükümeti, Amazon'u mahkemeye şikayet etti

Fransa hükümeti, e-ticaret devi Amazon'u Paris Ticaret Mahkemesi'ne şikayette etti. Mahkeme sonucunda Amazon Fransa'ya 10 milyon euro ceza ödeyebilir.

Fransa hükümeti, Amazon'u mahkemeye şikayet etti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Fransa hükümeti, e-ticaret devi Amazon'un piyasadaki gücünü kullanarak rakipleri üzerinde avantaj sağladığı suçlamasıyla Paris Ticaret Mahkemesi'ne şikayette bulundu.

Fransız Le Parsien gazetesinin haberine göre, ülkede iki yıldır sürdürülen soruşturmanın ardından Fransa Ekonomi Bakanlığı Amazon'un 10 milyon euro ceza ödemesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Amazon'un platform üzerinden satış yapan 10 bini aşkın Fransız şirketiyle sözleşmeyi keyfi olarak feshettiği ya da sözleşmelerde değişikliğe gittiği belirtiliyor.

Amazon'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Reuters

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.