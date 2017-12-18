Fransa hükümeti, Amazon'u mahkemeye şikayet etti
Fransa hükümeti, e-ticaret devi Amazon'u Paris Ticaret Mahkemesi'ne şikayette etti. Mahkeme sonucunda Amazon Fransa'ya 10 milyon euro ceza ödeyebilir.
Fransa hükümeti, e-ticaret devi Amazon'un piyasadaki gücünü kullanarak rakipleri üzerinde avantaj sağladığı suçlamasıyla Paris Ticaret Mahkemesi'ne şikayette bulundu.
Fransız Le Parsien gazetesinin haberine göre, ülkede iki yıldır sürdürülen soruşturmanın ardından Fransa Ekonomi Bakanlığı Amazon'un 10 milyon euro ceza ödemesi talebiyle mahkemeye başvurdu.
Amazon'un platform üzerinden satış yapan 10 bini aşkın Fransız şirketiyle sözleşmeyi keyfi olarak feshettiği ya da sözleşmelerde değişikliğe gittiği belirtiliyor.
Amazon'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Reuters