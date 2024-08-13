Fransa, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesinden derin endişe duyuyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Norveç temsilciliğinde çalışan diplomatların akreditasyonlarının İsrail tarafından iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin yönetimi ile çalışan Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesi kararından "derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca sadece iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barışı garanti edebileceği ifade edildi.

İsrail, 8 Ağustos'ta, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç'in Filistin'i tanıma kararı

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını bildirmişti. İsrail ise Filistin Devleti'ni resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmişti.