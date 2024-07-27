Fransa tren hattına sabotaj sonrası teyakkuzda

Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete, LCI kanalına yaptığı açıklamada, ülkede dün tren hatlarına yönelik kundaklamaların ardından demiryolu ağının güvenliğinin ve gözetiminin önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtirken, alınan ek güvenlik tedbirlerini anlattı.

Demir yolu ağının gözetlenmesi için binden fazla çalışan ve 250 güvenlik personelinin görevlendirildiğini söyleyen Vergriete, ayrıca jandarma helikopterleri ile 50 dronun da aynı amaçla seferber edildiğini açıkladı.

Teyakkuza geçtiler

Vergriete, bu tedbirlerin, tren hatlarına yönelik yeni bir sabotajı önlemek amacıyla alındığını belirterek, "Teyakkuz halinde olduğumuz için olağanüstü önlemler harekete geçirdik." ifadesini kullandı.

Tren seferlerinde yarın aksamaların yaşanabileceğini öngördüklerini ifade eden Vergriete, 29 Temmuz'dan itibaren seferlerin normale döneceğini belirtti.

Vergriete, tren hatlarının kundaklanmasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve olayın faillerinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Kundaklamalar hakkında istihbarat servislerinden herhangi bir uyarı almadıklarını kaydeden Vergriete, Olimpiyat Oyunları kapsamında Paris'in bağlı olduğu Île-de-France bölgesinde demir yollarının güvenliğini artırmak için 5 milyon avro harcadıklarını açıkladı.

Dün, Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, Fransa genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de tren hatları kundaklanmıştı. Vergigny'deki bir tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellenmişti.