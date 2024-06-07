Fransa vatandaşına Rusya'da gözaltı: 'İstihbarat topladığı' iddia edildi

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus ordusu hakkında bilgi topladığı şüphesiyle bir Fransa vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi, İsviçre merkezli İnsani Diyalog Merkezi (HD) isimli sivil toplum kuruluşu için çalışan 47 yaşındaki Laurent Vinatier'in gözaltına alınmasına ilişkin "askeri alanda ve Rusya Federasyonu'nun askeri-teknik faaliyetleri hakkında kasıtlı olarak bilgi topladığı" açıklamasında bulundu.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Soruşturma Komitesi, bu bilgilerin devletin güvenliğine karşı kullanılabileceği öne sürdü.

HD isimli sivil toplum kuruluşu, kendileri için Rusya ve Avrasya danışmanı olarak çalışan Vinatier'in gözaltına alındığından haberdar olduklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vinatier'in Fransa devleti için çalıştığı iddialarını "Rus propagandasının bir parçası" ifadesiyle reddetti.

Macron, Vinatier'in Birleşmiş Milletler'in (BM) eski genel sekreterlerinden Kofi Annan'ın kurduğu bir STK için çalıştığını anlattı.

Rusya Soruşturma Komitesi video paylaştı

Gözaltına alınan Vinatier'in LinkedIn sayfasında paylaşılan bilgilere göre, kendisi, Cenevre merkezli HD için 10 yıldır Avrasya/Rusya Program Danışmanı olarak çalışıyordu. Doktorasını Çeçen diasporası konusunda tamamlayan Vinatier, Avrupa'daki bir dizi üniversitede uluslararası ilişkiler ve siyasi ekonomi alanlarında dersler vermişti. Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya konusunda da kitap ve makaleleri bulunan Vinatier, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana Rusya'da zaman geçirmeye başlamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yayınlanan kısa bir video klipte, kot pantolon ve siyah bir tişört giyen bir erkeğin başkent Moskova'daki bir restorandan, yüzleri maskeli güvenlik görevlilerince gözaltına alındığı görüldü. Bu kişi daha sonra bir araca, ardından ise bir binaya götürüldü. Paylaşılan videoda şüphelinin yüzü bulanıklaştırılarak verildi.