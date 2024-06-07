Batı'nın yeni endişe kaynağı... Husiler, 'Filistin' füzesini tanıttı...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail merkezli gemileri hedef alan Husiler, Batı için yeni endişe kaynağı olacak olan "Filistin" füzesini tanıttı.

ABD merkezli Associated Press haber ajansının aktardığına göre, Yemenli Husiler, İran'ın hipersonik füzelerine benzeyen katı yakıtlı "Filistin" füzesini görücüye çıkardı.

Husiler, İsrail'in güneyindeki Akabe Körfezi'nde yer alan Eilat limanına, Filistinlilerin "kefiye"si şeklinde boyanmış savaş başlığına sahip yeni "Filistin" füzesini ateşledi. Saldırı hava saldırısı sirenlerini çaldırdı ancak herhangi bir hasar ya da yaralanmaya yol açmadığı bildirildi.

Husiler tarafından yayınlanan görüntülerde, "Filistin" füzesinin seyyar bir fırlatıcıya benzeyen bir mekanizmanın üzerinde kaldırıldığı ve motorundan çıkan beyaz duman bulutlarıyla hızla havaya yükseldiği görüldü.

Sıvı yakıtlı füzeler ile karşılaştırıldığında daha hızlı kurulup ateşlenebilen katı yakıtlı füze için Husiler, "yerel yapım" füze tanımlası yaptı.

İran'ın "Fatih" adı verilen füzesine benzeyen "Filistin" füzesine ilişkin Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde füze uzmanı ve araştırma görevlisi olan Fabian Hinz, "'Filistin'in tam olarak hangi versiyona karşılık geldiğini kesin olarak söyleyemesek de, İran tarafından sağlanan gelişmiş ve hassas güdümlü (Guard) tarafından geliştirilmiş katı yakıtlı bir füze olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz" ifadesinde bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, "Filistin" füzesinin ne kadar iyi manevra yaptığı ve hangi hızda ilerlediği hala belirsizliğini korurken "Filistin" ve "Fatih" arasındaki benzerliğe ilişkin İran'ın "BM kararlarına aykırı herhangi bir faaliyette bulunmadığını" söyledi.