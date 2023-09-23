Fransa'da terör saldırısı alarmı

Fransız basınındaki habere göre, istihbarat güçleri, Nice'de terör saldırısı hazırlığında olduğundan şüphelenilen 29 yaşındaki bir kişinin evinde arama yaptı.

Evinde bir silah ve mühimmat bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin radikal eğilimde biri olarak polis kayıtlarında yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.