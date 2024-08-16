Fransa'nın yeni başbakanı kim olacak? Atama, 23 Ağustos sonrasına kaldı...

30 Haziran ve 7 Temmuz'daki erken genel seçimlerin ardından 2024 Paris Olimpiyatları boyunca askıya aldığı hükümet kurma süreci için daha önce ağustos ortasını işaret eden Macron'un, 23 Ağustos'ta gerçekleştireceği 'bir dizi istişarenin ardından başbakan atayacağı' belirtildi.

Fransız halkının seçimlerde değişim ve geniş tabanlı uzlaşı arzusunu belirttiğine işaret edilen haberlerde, görüşmelerin 'ülkeye hizmet etmek için mümkün olan en geniş ve en istikrarlı çoğunluğu oluşturmak' için yapılacağı kaydedildi.

Sol ittifakın başbakan tercihi: Lucie Castets

Seçimlerde Ulusal Meclis'te en fazla sandalye sayısına ulaşan 4 partinin oluşturduğu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), Macron'a, ortak adayları olan Lucie Castets'i başbakan olarak ataması çağrısını yineledi.

NFP'nin en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) koordinatörü Manuel Bompard X hesabından yaptığı paylaşımda, "Macron, parlamento seçimlerindeki yenilgisinin ardından 23 Ağustos'ta ülkenin siyasi güçlerini kabul etmek istiyor. Yeni Halk Cephesi olarak hep birlikte oraya giderek Macron'dan sandık sonuçlarına saygı göstermesini ve Lucie Castets'i başbakan olarak atamasını talep edeceğiz" ifadelerine yer verdi.