Fransız hükümetinin göç politikalarına 'aşırı sağ' eleştirisi

Sözcü Bregeon, Fransız kanalı BFMTV’de katıldığı bir programda hükümetin, 2024'te hayata geçirilen göç yasasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden daha sıkı tedbirler içeren bir göç yasası planlamasına ilişkin, "Bugün, göçün ve yasa dışı göçün daha iyi kontrolü için ek tedbirlerin etkili olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Göç tedbirleri konusunda aşırı sağ çizgisine kayıldığı yönündeki eleştirileri de reddeden Bregeon, Başbakan Michel Barnier'in 'aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in (siyasi) duruşuna göre hareket etmediğini' savundu.

Macron hükümetinin göç yasası sene başında yürülüğe girmişti

Fransa'da, göçmenlere karşı ayrımcı uygulamalara yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen göç yasası Ulusal Meclis'te nispi çoğunluğa sahip olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclis koalisyonu tarafından sunulmuş ve aşırı sağın oylarıyla Parlamento'dan geçmişti. Anayasa Konseyi, 25 Ocak'ta yasayı oluşturan 86 maddeden 30'dan fazlasının çıkarılmasını kararlaştırmış ve yasayı kısmen onaylamıştı.

Konsey, aile birleşimi koşullarını zorlaştıran ve yabancılar için kira yardımı gibi sosyal yardımlara erişimi Fransa'da geçirdikleri süreye bağlayan maddelerin ve Parlamento tarafından göç kotalarının oluşturulmasını öngören düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar vermişti. Göç yasası 27 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Fransa'da merkez sağcı isimlerden oluşan ve meclisin en büyük grubu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakın karşı çıktığı Barnier hükümetine, meclisin üçüncü büyük siyasi grubu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) destek vereceğini bildirmiş ve hükümeti düşürmeye yönelik gensoru önergesine katılmamıştı.