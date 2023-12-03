Fransız 'radikal'den Paris'te bıçaklı saldırı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'te Bir Hakeim metro durağı yakınlarında bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı.

Saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis tarafından gözaltına alınan 1997 doğumlu saldırganın Fransız olduğu bildirildi.

Saldırganın istihbarat kayıtlarında radikal eğilimli biri olarak geçtiği öğrenildi. Paris savcılığı "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten olayla ilgili soruşturma başlattı.