Gabon'da darbe girişimi

07 Ocak 2019

Afrika ülkesi Gabon'da ulusal radyoyu ele geçiren bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu bildirildi.

Gabon basınındaki haberlere göre, Teğmen Kelly Ondo Obiang liderliğindeki bazı askerler sabah 4:30'da ulusal radyoyu ele geçirerek bildiri okudu.

"Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Cephesi" olarak tanımlayan harekete ait bildiride, Fas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı oluşturduğu, cumhurbaşkanının sorumluluklarını yerine getiremeyeceğini gösterdiği belirtildi.

"Ulusal Restorasyon Konseyi" kuracaklarını duyuran darbeci askerler, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eski komutanı General Ntumpa Lebani ve Senato Başkanı'nın, sendikaların, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, muhalefetteki gençlik hareketlerinin liderlerinin ve bazı diğer kişilerin ulusal meclise gitmesini istedi.

Lebani, Bongo 2009'da göreve başladığında hapsedilmişti.

Bildiri sonrası radyonun sinyali kesildi.

Hükümete yakın kaynaklar ulusal televizyon yakınlarında da silah sesleri duyulduğunu, ancak darbeci askerlerin küçük bir grup olduğunu aktardı.

Görgü tanıkları ise askeri bir darbe yapıldığını, darbeyi düzenleyenlerin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği olduğunu söylüyorlar. Silah seslerinin hala Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında duyulduğunu belirten görgü tanıkları, başkentte genel olarak güvenliğin sakin olduğunu belirtiyorlar.

Türkiye'nin Gabon Büyükelçiliği personeline öğleye kadar sokağa çıkmama çağrısında bulunarak, Büyükelçilik olarak önlemlerini aldıklarını açıkladı.

Gabon'da çok az sayıda Türk vatandaşı bulunuyor.

Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'ın başkenti Rabat'a gitmişti.

Taburcu olduğu 6 Aralık tarihinden bu yana Rabat'ta bulunan Bongo, yeni yıl mesajını oradan yayımlamıştı.

Videoda sağ elini oynatmadığı görülen Bongo, iyi yıl dileklerini paylaşmakla yetinmiş, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.

Kaynak: AA