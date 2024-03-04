Gazze'de can kaybı 30 bin 534'e yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 124 artarak 30 bin 534'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte 124 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 30 bin 534'e yükseldiği aktarıldı.
Son saldırılarda 210 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 'İsrail'in Gazze'de son 24 saatte 13 katliam gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı' vurgulandı.