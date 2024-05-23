Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e yükseldi: Bulaşıcı hastalıklar artıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 230 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 katliam gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 91 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 210 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 800'e, yaralı sayısının 80 bin 200'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Bulaşıcı hastalıklar artıyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de ishal ve Hepatit A olduğundan şüphelenilen vakalar dahil olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların arttığını bildirdi" denildi.

UNRWA'nın sağlık hizmeti sağlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklardaki aşırı kalabalıkların ve zorla yerinden edilme nedeniyle meydana gelen kısıtlı hijyen şartlarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca "Şimdi ateşkese ihtiyacımız var" ifadesine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin paylaştığı verilere göre, 230 gündür İsrail'in saldırısı altında olan Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilmeler sebebiyle 1 milyon 95 Filistinlide bulaşıcı hastalık tespit edilirken, yaklaşık 20 bin Hepatit A vakası kayda geçti