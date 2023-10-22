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Gazze'de can kaybı 4 bin 651'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinli öldürüldü.

Haber Merkezi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 266 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında Gazze'deki toplam can kaybının 1873’ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651'e yükseldiğini ifade eden Kudra, yaralı sayısının da 14 bin 245'e çıktığını söyledi.

Kudra, hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ını çocukların oluşturduğunu ifade etti.