Gazze'de can kaybı artıyor: Öldürülenlerin sayısı 40 bin 534'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bilançoya dair bilgi verdi.

Buna göre bölgede son 24 saatte 58 Filistinli daha öldürülürken, toplam can kaybı 40 bin 534'e çıktı. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 93 bin 778'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, İsrail'in engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.