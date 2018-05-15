Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi

15 Mayıs 2018

Gazze sınırında ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60'a yükseldi.

2 bin 771 Filistinli yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Ölenler arasında 8 çocuk var

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada ölenlerden 8'inin 18 yaşın altında çocuk olduğu kaydedilirken, yaralılardan 225'inin çocuk ve 86'sının kadın olduğu aktarıldı.

Gerginlik bugün de yüksek

Öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin düzenleneceği Gazze'de ve Filistin'in diğer bölgelerinde gerilimin bugün de yüksek olması bekleniyor. Gösteriler ve cenazeler için Gazzeliler sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

Batı Şeria'da Gazze şehitleri için genel grev

Batı Şeria'ya bağlı tüm kent, belde ve mülteci kamplarında, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 60 Filistinlinin şehit edilmesi nedeniyle genel greve gidildi.

Bölgedeki esnaf, bu sabah dükkanlarını açmazken, Toplu Taşıma Sendikası iç ve dış tüm seferlerini durdurdu, Filistin hükümeti de resmi dairelerin kapalı tutulacağını açıkladı.

Batı Şeria'daki genel grev kapsamında bugün üniversite, enstitü, banka, fırın ve akaryakıt istasyonları da açılmayacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün yaptığı açıklamada, Gazze sınırında yaşanan olaylar nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildiğini ve salı günü için genel greve gidileceğini duyurmuştu.

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