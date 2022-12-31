İsrail, Gazze'de araç ve ekipman girişini engelliyor

Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'deki olaylar ve afetler sırasında sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını engelleyen faktörlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basal, Gazze'deki Sivil Savunma'nın durumunu "acı verici" olarak nitelendirirken, araçlarının çoğunun 1994 yılına ait olduğunu ve ihtiyaç duyulan ekipmanlarda ciddi bir eksikliğin yaşandığını söyledi.

Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü Basal, kurum personelinin güvenliğinin sağlanması ve Gazzelilere hizmet sunulabilmesi için gereken araç ve teçhizatın girişlerinin engellenmesinin, afet ve kriz anlarındaki müdahalelere gölge düşürdüğünü ve zaman zaman can kayıplarına neden olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap ülkelerine, Gazze'deki sivil savunmayı desteklemek için harekete geçmeleri çağrısında bulunan Basal, bu kuruluşların ve ülkelerin "sürekli krizlere, afetlere ve İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'ye karşı sorumluluklarını üstlenmeleri" gerektiğini vurguladı.

İsrail'in 2007'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı katı ablukanın yaşam koşullarında kötüleşmeye, sağlık ve sivil savunma hizmetlerinde gerilemeye neden olduğuna işaret eden Basal, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon 300 bin Filistinlinin bulunduğunu ve bu nüfus yoğunluğunun sivil savunma açısından ihtiyaç duyulan yapıların inşa edilmesi gerektirdiğini bildirdi.

İhtiyaçlar karşılanamıyor

Basal, Gazze Şeridi'nde 5 farklı bölgede yaklaşık 18 sivil savunma merkezinin bulunduğunu, buralardaki ekipleri nüfus yoğunluğunu dikkate alıp, orantılı bir şekilde dağıtarak, hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Sivil Savunma Kurumu'nda çok eski 31 itfaiye ve kurtarma aracının bulunduğunu aktaran Basal, 1994 yılından beri hizmette kullanılan bu araçların modernize edilemediğine dikkati çekti.

Uluslararası teamüle göre, sivil savunma araçlarının, değişimlere ayak uydurulması için her 5-6 yılda bir değiştirilmesi gerektiğini hatırlatan Basal, İsrail'i gerek araçların Gazze'ye girişini engellemek, gerekse Gazze'yi mevcut kıt kaynakları kullanmaya zorlamakla suçladı.

Sivil Savunma Kurumu'nun ekibi olan itfaiyeciler ve idarecilerin toplam sayısının 800 civarında olduğunu kaydeden Basal, "Mevcut araç sayısı ihtiyacı karşılamıyor. En azından her merkezde bir yangın söndürme, kurtarma, ambulans ve su destek tankına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası normlara göre her bin kişi için bir sivil savunma elemanı bulunması gerektiğine dikkati çeken Basal, bu göz önüne alındığında Gazze'nin mevcut nüfusuyla yaklaşık 2 bin 300 itfaiyeciye ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Gazze'deki kadrolarda yaklaşık iki kat açık olduğunu ifade eden Basal, "Sivil Savunma'nın yıllık bütçesinin yüzde 90'ı günlük olarak harap durumdaki araçların bakımına gidiyor. Bu bütçenin eğitim, öğretim ve hizmet sunumunda kullanılması gerekiyordu." diye konuştu.

Sivil savunma ekipleri ilkel araçlar kullanıyor

Gazze'deki sivil savunma merkezi ve araç sayısının kriz, afet ve İsrail saldırıları durumunda ihtiyaç duyulan müdahalede yetersiz kaldığını söyleyen Basal, sivil savunma ekiplerinin birden fazla yerde hedef alındığı savaş gibi durumlarda tüm çağrıları cevaplayamadığını, önceliği en tehlikeli olaya verdiklerini belirtti.

İmkan eksikliğinin, halkın özellikle savaş döneminde hizmetlerden mahrum kalmasına ve can kayıplarına yol açtığını ifade eden Basal, sivil savunma ekiplerinin halen ilkel araçlar kullandığını vurguladı.

Su pompasına ihtiyaç duyuluyor

Kış mevsimi ile başa çıkmak için özel ekipman eksikliğinin, özellikle yüksek yağışlı bölgelerde sivil savunma ekiplerinin çalışmasını engellediğine işaret eden Basal, uzun süredir hizmet dışı olduğu tahmin edilen yaklaşık 10 adet eski ve harap durumdaki su pompası ile ekiplerin mütevazı imkanlarla çalıştıklarını belirtti.

Katar'ın daha önce sivil savunmanın işini kolaylaştırmak için 3 adet büyük çaplı su pompası temin ettiğini ancak bu sayının Gazze'deki 5 bölge için yeterli olmadığını bildiren Basal, ekipman eksikliğinin verilen hizmetleri olumsuz etkilediğini ve her bölgeye birden fazla modern su pompası sağlanması gerektiğini kaydetti.

Gazze ablukasıyla mücadele

Basal, kurumun engellerin üstesinden gelmek için mütevazı itfaiye araçlarını yerel yeteneklerle donatmaya ve "Cinta Gaza Malaysia" kurumunun desteğine başvurduğunu söyledi.

Araçların modernize edilmesi projesinin, İsrail'in Gazze'ye 2021'de yürüttüğü saldırıların sona ermesinin ardından başladığını kaydeden Basal, yerli üretim araç sayısının 5'e ulaştığını ve her aracın yaklaşık 100 bin dolara mal olduğunu iletti.

Basal, her bir aracın üretiminin yaklaşık bir ay sürdüğünü ve söz konusu 5 aracın da bu yılın sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Sivil Savunma Kurumu'nun bu modern araçlarla vatandaşlara verilen hizmet seviyesini iyileştirebileceğini aktaran Basal, hizmeti gereken seviyeye yükseltmek için teşkilatın daha da güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.