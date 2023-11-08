Gazze'deki can kaybı 11 bine yaklaştı; 27 bin kişi yaralı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte 241 kişiyi daha öldürdüğünü aktaran Kudra, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569'a çıktığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırılarında 26 bin 475 kişinin yaralandığını belirten Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarının da arttığını ifade etti.

'Ölenlerin yarısı güneyden'

Kudra, son 24 saatte ölenlerin yüzde 49'unun Gazze Şeridi'nin güney bölgelerinden olduğunun altını çizdi. İsrail, güney bölgelerin daha güvenli olduğunu iddia ediyor.

İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 193 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve 45 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, İsrail'in şu ana kadar 120 sağlık tesisini hedef aldığını kaydetti.

Jeneratörler sadece kritik bölümlerde

Hastanelerde sadece acil servislerin yanı sıra yoğun bakım ve ameliyat odaları için jeneratörlerle elektrik vermeye çalıştıklarını söyleyen Kudra, "İşgalci İsrail'in hastanelere yönelik tehdidi artarak devam ediyor. Rantisi Çocuk Hastanesi'nin tahliyesine ilişkin talebini de ısrarla sürdürerek yerinden edilen binlerce hasta ve yaralının hayatını tehlikeye atıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden İsrail tehditlerinin önüne geçmeleri için hastanelerde varlıklarını göstermeleri çağrısında bulunan Kudra, tıbbi malzeme ve akaryakıt girişi için Gazze Şeridi'ne acil güvenli insani koridorun açılması talebinde bulundu.