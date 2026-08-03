Geliri arttı, kârı eridi: Japon hava yolu devinde sert düşüş

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Japonya Havayolları'nın (JAL) net kârı, 2026 mali yılının nisan-haziran döneminde artan yakıt maliyetlerinin etkisiyle sert geriledi.

Şirketin açıkladığı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80,2 azalarak 5,3 milyar yene, yaklaşık 34 milyon dolara düştü.

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yakıt fiyatlarını yükselttiği ve şirketin kârlılığı üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Satış gelirleri yükseldi

Net kârdaki düşüşe rağmen JAL'ın üç aylık satış gelirleri yüzde 11,2 artarak 523,7 milyar yene, yaklaşık 5,9 milyar dolara ulaştı.

Uluslararası uçuşlardan elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 yükselişle 211,6 milyar yene çıktı. Yurt içi uçuş gelirleri ise yüzde 3,6 artarak 139 milyar yen olarak kaydedildi.

Yurt dışı turizminde zayıflama

JAL Baş Finans Direktörü Saito Yuji, gazetecilere yaptığı açıklamada şirketin maliyetlerinin arttığını belirtti. Yuji, yurt dışı turizminin "geçen yıla kıyasla daha kötü durumda olduğunu" ifade etti.

Japon hava yolu şirketi, Mart 2027'de tamamlanacak mali yılın genelinde 110 milyar yen net kâr elde etmeyi hedeflediğini açıkladı.