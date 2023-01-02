Genç İngilizler çalışmak için 'çok hasta'

Önce Brexit ardından enerji krizi ve yüksek enflasyonun meydana getirdiği olumsuz ekonomik şartlarla mücadele etmek zorunda kalan İngiltere’de 16-34 yaş aralığındaki çok sayıda genç, işe gitmemek için ruh sağlığı sorunlarını rapor ediyor.

Bloomberg'in resmi verilere dayandırdığı haberine göre, ülkenin giderek kötüleşen bir ekonomik krizle mücadele ettiği bir dönemde, ruh sağlığı sorunları İngiltere'nin genç nüfusunu rekor düzeyde işsiz bırakıyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından derlenen verilere göre, ülkenin çalışma çağındaki gençleri, kendilerini giderek daha endişe verici oranlarda işsiz bırakan uzun vadeli sağlık sorunlarından muzdarip.

ONS raporu, ekonomik olarak aktif olmama nedeni olarak uzun süreli hastalığı gösteren 16-24 yaş arası kişilerde %29'luk bir artış olduğunu ve aynı şeyi söyleyen 25-34 yaş arası kişilerde %42'lik bir sıçrama olduğunu gösteriyor. Veriler, pandemi öncesindeki aynı dönemle karşılaştırıldığında 2022'nin ikinci çeyreği için raporlandı.

Ücretler enflasyonla yeniliyor

Rapor, en genç çalışanların bir durgunluk ve çift haneli enflasyona ayak uyduramayan ücretlerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

İşle ilgili stres, 50-54 yaş arasındaki hareketsizliğin "en büyük itici gücü" olarak belirtiliyor. İstatistikler, genel ruh sağlığı sorunlarının tüm yaş gruplarında ekonomik olarak faal olmayan yaklaşık 600 bin kişiyi kapsıyor. Bu korona salgını öncesi rakamlara göre %10'luk bir artış olduğunu gösteriyor.

Resolution Foundation'da ekonomist olan Louise Murphy'ye göre, genç İngilizlerin sağlığı pandemiden önce de "oldukça dramatik" bir şekilde kötüye gidiyordu. Ancak sorun o zamandan bu yana daha da vahim bir hal aldı.

Ruh sağlığı yardım kuruluşu Sane'nin CEO'su Marjorie Wallace, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Covid'in bu yaş grubundaki ruh sağlığı sorunlarını hızlandırdığına şüphe yok" dedi.