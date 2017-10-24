General Motors 3. çeyrekte zarar etti
General Motors'un 3. çeyrekte net zararı 2,98 milyar dolar olarak gerçekleşti.
ABD'nin en büyük araç üreticisi General Motors, Avrupa bölümü Opel'i PSA Group'a satmasıyla ilişkili masrafların etkisiyle 2017 yılının 3. çeyreğinde zarar etti.
General Motors'un 3. çeyrekte net zararı 2,98 milyar dolar, hisse başına zararı 2,03 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise 2,77 milyar dolar, hisse başına 1,71 dolar kar etmişti.
Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında ise hisse başına kar, 1,14 dolar olan analist beklentilerinin üzerinde 1,32 dolar olarak gerçekleşti.