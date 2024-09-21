Gizli Servis'ten itiraf gibi rapor: Temmuz'daki Trump suikastında güvenlik tehdidi biliniyordu

Son yayımlanan ABD Gizli Servisi raporu, Trump'a yönelik temmuz ayındaki suikast girişiminin öncesindeki iletişim hatalarını ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Eski ABD Başkanı ve kasımdaki seçim için Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik temmuz ayındaki suikast girişimi öncesinde yerel kolluk kuvvetleriyle yaşanan iletişim kopukluklarının, Gizli Servis'in performansını olumsuz etkilediği bildirildi.

Associated Press ajansının haberine göre ABD Gizli Servisi, saldırgan Thomas Matthew Crooks'u durdurmak için atılabilecek adımları değerlendiren 5 sayfalık bir rapor hazırladı. Rapora göre, göre suikast girişimi öncesi hem federal hem de yerel kolluk kuvvetlerinde kusurlar saptandı. Crooks'un vurulmasından önce bir dizi "iletişim eksikliği" olduğunu ayrıntılı olarak kayda geçiren rapor, Gizli Servis'in, "miting alanının bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurulmadan önce bildiğini" ortaya koydu.

İki iletişim merkezinin varlığından habersiz memurlar

Raporda kayda geçen sorunlar arasında, bölgedeki bazı yerel polis memurlarının, arazide iki iletişim merkezinin varlığından habersiz olması, bunun da polis memurlarının, Gizli Servis'in telsiz yayınlarını almadığından habersiz olduğu anlamına geldiği gösterildi.

Kolluk kuvvetlerinin, Gizli Servis'in radyo frekanslarının kapsamı dışında hayati bilgileri ilettiği ve memurlar Crooks'u vurmadan önce ararken, ayrıntıların Gizli Servis'in kendi ağı yerine "mobil/hücresel cihazlar aracılığıyla kademeli veya parçalı bir şekilde" iletildiği saptandı. Raporda, "Personelin, Butler tesisindeki tüm federal personele, çatıda şüpheli bir kişiyle ilgili olarak yerel kolluk kuvvetlerinden alınan hayati bilgileri veya saldırganın tanımının radyo aracılığıyla yayınlamaması, tüm Gizli Servis personelinin toplu farkındalığını engelledi" denildi.

Bu durumun, Trump'ın koruma ekibi için 'özellikle problemli' olduğu vurgulanan raporda, "Saldırıdan önceki dakikalarda eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin şüpheli şahsı bulmaya ne kadar odaklandığından habersizlerdi. Eğer farkında olsalardı koruma ekibi arama devam ederken Trump'ı başka yere yerleştirme kararı alabilirdi" değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, Gizli Servis'in, "çok sayıda katılımcıyı" daha iyi toplayabileceği için Trump'ın ekibi tarafından seçilen miting alanının "olası bir saldırgan tarafından istismar edilebilecek görüş hatları nedeniyle bir güvenlik sorunu oluşturduğunu" önceden anladığı kayda geçirildi. Buna karşın 13 Temmuz'da söz konusu endişeleri gidermek için hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı ve Gizli Servis'in, yerinde olabilecek yerel kolluk kuvvetleri desteği hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı belirtildi. Raporun özetinde, olası suçlanabilecek kişiler ile ve herhangi bir personelin disiplin cezası alıp almadığını işaret etmemesi dikkati çekti.