GKRY sandık başına gidiyor

27 Ocak 2018

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), halk yarın yeni liderini belirlemek üzere sandık başına giderken, mali krizin ardından toparlanma sinyalleri veren ekonomi ve Kıbrıs sorununa yönelik tartışmalar seçim sonucunu etkileyecek konular arasında yer alıyor.

Toplam 9 adayın yarışacağı seçimde anketlere göre, Rum kesiminin son 5 yıldır liderliğini yapan sağcı muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis'in seçimi önde tamamlasa bile ilk turda kesin zafere ulaşması beklenmiyor.

İkinci tura gitmesine kesin gözle bakılan seçimde, Anastasiadis'in rakibinin kim olacağı ise sol Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) adayı Stavros Malas ve siyasi yelpazenin merkez sağından bir başka aday DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologların desteklediği Nikolas Papadopulos arasındaki çekişme ile belli olacak.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ise Anastasiadis'in karşısına çıkacak adayın kuracağı ittifak ile alacağı desteğe göre seçimden sürpriz bir sonucun çıkabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Lefkoşa sokaklarında seçim atmosferini yaratacak afiş ve parti bayrakları bulunmasa da adaylar, son günde halkla buluşarak seçim kampanyalarını sürdürdü.

Başkanlık sistemiyle yönetilen Rum kesiminde ekonominin en zor yılını yaşadığı 2013'te göreve gelen Anastasiadis döneminde ekonomi, kurtarma paketi programından çıkarak beklenen daha önce resesyondan büyümeye geçse de gelişimin toplumun alt tabakalarına etkisinin kısıtlı olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin ise adaylar farklı duruşlar sergiliyor. Geçen temmuzda başarısızlıkla sona eren görüşmelere ilişkin Rum kesiminin lideri Anastasiadis, ya seçime oynayarak tarihi bir fırsatı kaçırmakla ya da fazla taviz vermekle eleştiriliyor.

"Seçim sonucu çarpıcı bir değişikliğe yol açmayacak"

Rum kesiminde muhasebecilik yapan 55 yaşındaki Kiriakos Papadakis, seçimden Anastasiadis'in galip çıkacağına inandığını belirterek, "Seçim sonucu çarpıcı bir değişiklik olmayacak. Belki bakanlar kurulunda değişiklik olabilir." dedi.

Papadakis, ülkenin Anastasiadis'in 2013'te koltuğu devraldığında ekonomik olarak en kötü dönemini geçirdiğini anlatarak, "Buradan daha aşağı gidemezdi ekonomi. Bence, iyi bir iş çıkardı. AB'den fonların aktarımını sağladı. Bence şu anda ekonomik olarak çok iyi bir durumdayız." şeklinde konuştu.

Kıbrıs sorununda başı çeken üç adayın da Türk tarafıyla müzakereleri yeniden başlatmak isteyeceğini belirten Papadakis, seçimde halkın kararını kime daha fazla güveneceğine göre vereceğini ifade etti.

Kıbrıs sorununa adayların bakışları

Rum kesiminde gazeteci yazar Kostis Gennaris de seçimlerde öne çıkan iki meselenin Kıbrıs sorunu ve ekonomik krizin sosyal etkileri olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununda adayların farklı duruşları olduğuna ve Anastasiadis'in Kıbrıs görüşmelerinde tavrının eleştirildiğine değinen Gennaris, "Anastasiadis, çözüme inandığını belirtse de rakipleri onu İsviçre'de ortaya çıkan fırsatları seçim amaçları için harcadığı yönünde eleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Gennaris, seçimlerde ikinci tura kalması muhtemel iki aday Malas ve Papadopulos'un ise farklı görüşlerde olduğuna işaret ederek, "Annan Planı döneminde başkan olan Tassos Papadopulos'un oğlu Nikolas Papadopulos federasyona dayalı bir çözümü kabul etmiyor, bir başka çözüm yolu olduğunu savunsa da bunu nasıl başaracağını belirtmiyor. Öte yandan Malas ise çözüm görüşmelerinin nerede bırakıldıysa oradan başlanması gerektiğini savunuyor. Birleşmiş Milletlerin de öne çıkardığı nokta bu." şeklinde konuştu.

Yeni lider kim olursa olsun KKTC Cumhurbaşkanına giderek yeniden görüşmelere başlamayı teklif edeceğine dikkati çeken Gennaris, "Anastasiadis, görüşmeleri yeniden başlatmak istediğini ancak çerçevesini çizmek için mükemmel bir hazırlığın yapılması gerektiğini söylüyor. Ama bunun bir manası yok. Çünkü masaya oturduğunuzda karşı tarafın ne söyleyeceğini belirleyemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomik iyileşme, halkın zayıf kesimlerinin zarar görmesi pahasına gerçekleşti"

Öte yandan Gennaris, adayların ekonomiye ilişkin vaatlerinin daha çok ideolojilerine dayandığını vurgulayarak, ekonomik iyileşme yaşansa da bunun toplumun geneline yansımadığını savundu.

Emeklilerin ve gençlerin en çok bedel ödeyen kesimler olduğunu anlatan Gennaris, "Emekliler yaşamlarını idame ettirmeleri gerekenden çok daha azını elde ediyor. İşsizlik yardımı çok düşük. Maaşlarda kesintilere gidildi. Çoğunluğu üniversite mezunu ve genç 70 bin insan ülkeyi terk etti. Bu beyin göçüdür. En çok da gençler etkilendi. Ekonomik durum yüzünden evlenmeyen ya da çocuk sahibi olamayan birçok genç olduğunu biliyorum." dedi.

Gennaris, Anastasiadis'in bazı ekonomi politikalarının rakipleri tarafından eleştirildiğini belirterek, "Ekonomide bazı ilerlemeler gerçekleşti. Ancak bu ilerleme toplumun zayıf kesimlerine zarar vermek pahasına gerçekleşti. Sosyal güvenlik ve sağlık sistemi çöktü." diye konuştu.

Ekonomik krizin etkilerini yoğun şekilde yaşayan Rum kesiminde, 10 milyar euroluk kurtarma paketi programı sona erse de gayri safi yurt içi hasılanın iki katı oranındaki kamu borcu ve bankalardaki batık krediler sorun yaratıyor.

Öte yandan artan turizm ve yeni yabancı yatırımlar, yüzde 4'e yaklaşan büyüme oranıyla Rum kesimini Avrupa Birliğinin en yüksek büyüme oranlarından birine sahip olmasına katkıda bulunuyor.

Kaynak: AA