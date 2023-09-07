Global Ports Holding, Almanya'daki ilk limanını portföyüne ekleyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen fuarda yeni anlaşmayı duyuran Global Ports Holding, Bremenports ile imzaladığı anlaşma kapsamında Bremenhaven Kruvaziyer Limanı'nı 5 yıl uzatma opsiyonuyla birlikte 10 yıl süreyle işletecek.

Şirket, 2025 takvim yılının ilk çeyreğinde limanın operasyonlarını devralmayı planlıyor. Böylece Global Ports Holding, Avrupalı kruvaziyer yolcuları arasında ilk sırada yer alan Almanya'daki ilk limanını portföyüne ekleyecek.

Yerel yetkililer tarafından multimilyon avroluk yatırım sürecinin devam ettiği Bremerhaven Kruvaziyer Limanı'nda yatırım tamamlandığında limandaki bağlama tesisleri genişletilerek limanın yolcu kapasitesi artırılacak.

Bremerhaven Kruvaziyer Limanı 2022'de, yüzde 90'ı ana liman yolcusu olmak üzere 230 binden fazla yolcuyu ağırladı. Öte yandan limanın İskandinavya ve Baltık Denizi güzergahları için ideal bir konuma sahip olduğu belirtiliyor.

Fuarda yeni liman imkanları gözden geçirilecek

Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen Seatrade Europe Fuarı'na katılan Global Ports Holding, buradaki standında 14 ülkeden 27 limanını tanıtıyor.

Fuarın ana sponsorlarından olan holding, 8 Eylül'e kadar sürecek fuar süresince düzenlenecek konferanslar ile sektörün gelecek dönem hedeflerini şekillendirecek.

Fuar kapsamında Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör "Biniş ve Güvenlik Teknolojisi Nasıl Geliştirilir?" başlıklı konferansın konuşmacıları arasında yer alıyor.

Barcelona Kruvaziyer Limanı Genel Müdürü ve Global Ports Holding Batı Akdeniz ve Asya Bölge Direktörü Javier Rodriguez de "Liman Operasyonlarını Kolaylaştırma: Gemiler ve Limanlar için Verimliliği En Üst Düzeye Çıkarma" başlıklı konferansta konuşma yapacak.

Global Ports Holding Pazarlama Direktörü Ceylan Erzi Yaman da "Kruvaziyer Turizminin Toplumlardaki Mirası: Kruvaziyerin Geride Bıraktıkları" başlıklı konferansta yer alacak.

Fuar süresince sektör paydaşları ile birebir görüşmeler gerçekleştirecek olan Global Ports Holding, yeni liman imkanlarını da gözden geçirecek.