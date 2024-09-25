Göç dalgası devam eden Lübnan açıkladı: 5 aylık ilaç stoğumuz kaldı

Lübnan İlaç İthalatçıları ve Ecza Depoları Sendikası Başkanı Joseph Garib, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların şu anda eczanelerde ilaçlara ulaşabildiğini ve ülkede 5 aylık stoklarının kaldığını belirtti.

Lübnan limanlarına yönelik herhangi bir abluka olmadığı ve ilaç şirketlerinin de stoklarını doldurmak için tedariklerini sürdürdüklerini anlatan Garib, İlaç İthalatçıları ve Ecza Depoları Sendikası olarak 2023 yılının sonu itibarıyla olağanüstü bir duruma karşı temel tıbbi malzeme ve temel ilaçlar konusunda hazırlıklar yapıldığını kaydetti. Garib, savaş yaralılarının tedavisinde kullanılan ilaç stoklarının da 4 ay yetebileceğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan saldırıları 23 Eylül'den beri sürüyor

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibarıyla ülkeye yönelik artan hava saldırılarında ölenlerin sayısı 568’e çıktı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.