Göçmen dramı: Tunus sahillerinden yedi ayda 901 ceset çıktı

Bu yılın başından bu yana, Tunus sahillerinden çıkarılan düzensiz göçmenlere ait ceset sayısının 901 olduğu belirtildi.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Fıki, parlamentodaki konuşmasında, Akdeniz sahillerinden çıkarılan 901 cesedin 36'sının Tunuslu, 267'sinin yabancı ülke vatandaşı, diğerlerinin ise kimliklerinin belirlenemediğini söyledi.

Fıki, aynı süre içinde ise 15 bin 327 kişinin ise kurtarıldığının altını çizdi.

Güvenlik çalışmalarının bu sayılarda azalmaya neden olacağını belirten Fıki, Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalıların sayılarında düşüş için kara sınırlarının korunmasında daha kararlı olacaklarını vurguladı.