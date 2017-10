"Göçmenler, ABD'lilerden yüzde 10 daha fazla kendi işinin sahibi"

06 Ekim 2017

DİLEK ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikasına yönelik eleştiriler devam ederken, bir yandan da yasal göçmenlerin ülke ekonomisine katkılarının yadsınamaz olduğu ve yasal olmayan göçmenlerin yasallaşmaları ile bu yöndeki katkının artacağı ifade ediliyor. New York Barosu avukatlarından Gökhan Yazıcı, ABD'ye gelen her 10 bin göçmenden 62 kişinin kendi işini kurduğunu belirterek, "Bir başka deyişle bir göçmenin, ABD'de doğan Amerikalı'dan yüzde 10 daha fazla kendi işinin sahibi olma ihtimali var" dedi. Ülkedeki göçmen sayısının 2015 yılında 321.4 milyon olan ABD nüfusunun yüzde 13.5'u yani 43.3 milyon olduğu bilgisini veren Yazıcı, "ABD'de doğmuş vatandaşlarla kıyaslandığında göçmenler patent başvuruları sayısında, bilim ve teknoloji yüksek okulları mezunları sayısında, üst düzey girişim sermayesi fonlarındaki kıdemli yönetici sayıları gibi belli alanlarda, orantısal olarak çok daha fazla sayılarda" dedi.

ABD'ye gelen her 10 bin göçmenden yaklaşık 62 kişinin kendi işini kurduğunu kaydeden Yazıcı, şunları söyledi:

"ABD'de 1990 ile 2005 yılları arasında halka açılan şirketlerin dörtte birinin kurucuları göçmenler. 2006 ve 2012 yılları arasında halka açılan şirketlerin üçte biri en az bir göçmen kurucusuna sahipti. ABD'de doğan insanlarla karşılaştırıldığında, göçmenlerin bakım, inşaat, bilgisayar, matematik veya bilim dallarında ve yiyecek hazırlama veya servisi işlerinde, otel/konaklama endüstrisinde istihdam edilmeleri daha olası gözüküyor. ABD'de doğan çalışanlar ise, satış, işletme ve mali operasyonlar, ofis desteği veya sosyal hizmetler alanlarında istihdam edilme olasılıkları daha yüksek. Göçmenler tarafından kurulmuş ikonik Amerikan Şirketlerine örnekler, Google, AT&T, Goldman Sachs, ebay, Kohl's, Comcast, Yahoo, Nodrström, sayılabilir."

11.74 milyar dolar vergi geliri

ABD'de yasal olmayan göçmen sayısının 2016 yılı verilerine göre 11.3 milyon kişi olduğu bilgisini veren Yazıcı, bu kişilerin her yıl 11.74 milyar dolar vergi ödediklerini söyledi. Yazıcı, "Bu kişilerin yasallaştırılmaları halinde vergilerde çok büyük bir oranda artış olacaktır. Bunun yanı sıra yasal olmayan göçmenler bir katma değer kaynağı. Aldıkları ücretler ile tükettikleri toplam mal ve hizmetlerin yanı sıra, işverenleri için ürettikleri şeylerin toplamının yaklaşık 800 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor" diye konuştu.

Yazıcı, yasal olmayan göçmenlerin sınır dışı edilmeleri halinde ülke ekonomisine etkilerine ilişkin şunları söyledi: "Bir çok ekonomist bu tür bir politikanın ekonomi üzerinde çok ciddi olumsuz etkilere sahip olacağını iddia ediyor. İşsizliğin, başlangıçta, işverenlerin nitelikli olmayan çalışanlarını değiştirmek için yasal işçileri ise alması nedeniyle düşüş gösterebileceğini, ancak birçok pozisyonun doldurulamayacağını ifade ediyorlar. Bu kamptaki ekonomistler, neticede, ekonominin genel üretim kapasitesi düşeceği için, işsizliğin tekrar artacağını ve buna bağlı fiyatların da artacağı görüşündeler."