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  • Goldman Sachs: ABD'de vergi reformu, sıkı para politikalarının habercisi

Goldman Sachs: ABD'de vergi reformu, sıkı para politikalarının habercisi

Goldman Sachs'a göre, ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla yasalaşan yeni vergi reformu, daha sıkı para politikalarını beraberinde getirecek.

Goldman Sachs: ABD'de vergi reformu, sıkı para politikalarının habercisi
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Goldman Sachs, ABD'de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşan vergi reformunun, daha sıkı para politikalarını beraberinde getireceğini bildirdi.

Bloomberg News'in haberine göre, Goldman Sachs, ekonomide devam eden güçlenmenin istihdam piyasasını da destekleyeceğini kaydetti.

Goldman Sachs raporunda, iş piyasasındaki gevşekliğin 2019'da ortadan kalkacağı, işsizlik oranın yüzde 3,3 seviyesine geleceği ve Fed'in faiz artırımlarını sürdüreceği tahminleri yer aldı.

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