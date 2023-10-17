Goldman Sachs'ın kârı geriledi

Goldman Sachs üçüncü çeyrekte 2.06 milyar dolar, yani hisse başına 5.47 dolar sent kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 3.07 milyar dolar yani hisse başına 8.25 dolar kâr açıklamıştı.

GreenSky biriminde üçüncü çeyrekte 506 milyon dolar zarar açıklayan banka, ikinci çeyrekte bu birimde 1.4 milyar dolar zarar açıklamıştı.

Tüketicilerin konut iyileştirme kredilerine ulaşımını kolaylaştıran GreenSky, Sixth Street Partners'ın liderliğindeki bir konsorsiyuma satılmıştı.

Bankanın GreenSky finans teknolojisi birimindeki ve gayrimenkul yatırımlarındaki zararı kârını düşürmüş oldu.