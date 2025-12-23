Goldman Sachs'tan Japonya'ya 800 milyar yenlik yatırım planı

Goldman Sachs Group, Japonya'daki kurumsal anlaşmalar piyasasında önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 800 milyar yen (5,12 milyar dolar) tutarında satın alma ve yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Banka, özellikle sermaye ve nitelikli insan kaynağı yetersizliği nedeniyle yurt dışına açılmakta ya da birleşme ve satın alma süreçlerinde zorlanan orta ölçekli şirketlere odaklanmayı planlıyor.

Bu kapsamda, değeri 30 milyar yen ile 300 milyar yen arasında değişen şirketlerin öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtildi. Goldman Sachs, teknoloji, sağlık, sanayi ve tüketici sektörlerinde fırsatları değerlendirirken, daha önce Nippo Corp., Nihon Housing Co. ve Burger King Japan gibi şirketlere yatırım yapmıştı.

MBO ve çekirdek dışı varlık satışlarına ilgi

Goldman Sachs Japonya biriminde büyüme sermayesi ve özel sermaye ekibinde yönetici olarak görev yapan Yu Itoki, yönetim satın almaları, iştirak satışları ve iş devri planları gibi alanlarda kurumsal müşterilerle ilgilendiklerini ifade etti. Küresel yatırımcıların Japonya pazarına yönelik talebinin güçlü olduğunu vurgulayan Itoki, şirketlerin MBO ve çekirdek dışı varlık satışlarına giderek daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti.

Itoki, "Artık geçmişe kıyasla iki veya üç kat hızla yatırım yapabileceğimiz bir ortamdayız. Arz ve talep uyumlu" değerlendirmesinde bulundu.