Google ile İsrail arasında imzalanan 'Nimbus Projesi' İrlanda'da protesto edildi

Gösteriye katılan Kildare Filistin Dayanışma Derneği üyeleri Carmel Delaney, Google ve Amazon Web Services (AWS) projesi Nimbus'un, Filistin'de dünyanın ilk yapay zeka soykırımını desteklemek için kullanılmasından da büyük endişe duyduğunu ifade etti ve ekledi:

"Bugün buradayız çünkü teknolojimizin Filistin'de bir soykırımı desteklemek için kullanılmasından büyük endişe duyuyoruz. Burada bulunanların birçoğu farklı teknoloji şirketlerinde çalışıyor ve bugün ABD'de insanlık adına tavır aldıkları için işten atılan 50'den fazla Google çalışanıyla dayanışma göstermek için buradayız" diye konuştu.

Derneğin bir diğer üyesi Joanne Carney ise "Sadece Amazon ve Google dahil değil, tüm büyük teknoloji firmaları bu işin içinde. Ben de büyük bir teknoloji firmasında çalışıyorum ve teknolojinin insan hakları için değişmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Nimbus Projesi

Nimbus projesi, veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sistemi. Google Cloud sistemleri hakkında yapılan bir çevrim içi seminerde kullanılan sunum bilgilerine göre, Google'ın depolama ve veri işleme sisteminin İsrail ordusunun Gazze'ye ve Filistin'in diğer bölgelerine yaptığı saldırılarda orduya istihbarat ve planlama açılarından yardım sağlayabileceğinden endişe ediliyor.

Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip. Verileri depolayabilmenin yanı sıra söz konusu verileri analiz etme, elementlerine ayırma ve kategorize etme gibi işlemler de uygulayabiliyor. Bu veri işleme faaliyetlerinin ardından sistem, makine öğrenimi özelliği sayesinde istenilen verileri istenilen kategorilerde sınıflayabiliyor. Yani istenildiği zaman bir fotoğraf veya görüntüden insanları ayıklayıp daha önce elde ettiği verilerden aldığı bilgiye göre Filistinlileri saptayabilme özelliği taşıyor.