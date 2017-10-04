Google, Pixel 2 ve yeni ürünlerini tanıttı

04 Ekim 2017

ABD'li teknoloji devi Google, yeni akıllı telefon modelleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile yeni ürünlerini halka sundu.

Kaliforniya eyaletinde yapılan sunumda, yeni telefon modellerinden Pixel 2'nin 5 inch (12,7 cm) AMOLED ekrana ve 1920x1080 çözünürlüğe, Pixel 2 XL'nin de 6 inch (15,2 cm) pOLED ekrana ve 2880x1440 çözünürlüğe sahip olduğu belirtildi.

Sunumda, her iki modelin 12.2 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kameraya sahip olduğu kaydedilirken, kamera kalitesi değerlendirme kuruluşu DxOMark'ın verilerine göre, yeni modellerin kameralarının 100 üzerinden 98 puan alarak, cep telefonu piyasasında en yüksek puana sahip olduğu vurgulandı.

15 dakikalık hızlı şarj ile 7 saat pil ömrü

Her iki telefon modelinin 15 dakikalık hızlı şarj ile 7 saat pil ömrüne ulaşabildiğine dikkatin çekildiği sunumda, telefonların suya ve toza karşı dayanıklı olduğunun ve arka taraflarında parmak izi okuyucu bulunduğunun altı çizildi.

Sunumda, 4 GB RAM ile 64 GB veya 128 GB hafızaya sahip telefonların, Snapdragon 835 işlemci ve Android Oreo işletim sistemiyle donatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Telefonların, "Always-on-Display" özellikleri sayesinde ekranlarının kapalı olduğu sırada saat, tarih, kalan pil ömrü ve ortamda çalan müzik bilgilerini kullanıcılara gösterdiği bilgisine yer verilen sunumda, "Active Edge" teknolojisi sayesinde telefonların kenarlarına dokunarak kullanıcıların "Google Assistant"a komut verebileceği de kaydedildi.

Sunumda, her iki telefonun "Augmented Reality" (Arttırılmış Gerçeklik) teknolojisini desteklediğine işaret edilirken, kullanıcıların "AR Stickers" ile fotoğraflarına ve videolarına animasyonlar ekleyebilecekleri vurgulandı.

Sunumda ayrıca, "Smart Lens" teknolojisi sayesinde her iki telefonun kameralarıyla çekilen fotoğraflardaki bilgileri internette araştırabilecek kullanıcıların, fotoğraflardaki yer, dizayn ve diğer bilgilere Google'ın arama motoru sayesinde ulaşabileceğinin altı çizildi.

Siyah, beyaz veya açık mavi renklere sahip olan Pixel 2'nin 649 dolardan (2 bin 320 lira), siyah ve siyah/beyaz renklere sahip olan Pixel 2 XL'nin de 849 dolardan (3 bin 34 lira) piyasaya sunulacağı bildirildi.

Ayrıca, iki modelden birini satın alacak kullanıcıların ücretsiz olarak Google Photos ve Google Drive'dan faydalanabileceği ve fotoğraflarını buralara yükleyerek telefonlarında hafıza sorunu yaşamayacakları bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA