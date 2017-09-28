GoPro yeni ürünlerini tanıttı

28 Eylül 2017

Doğa sporları tutkunları ile genel kullanıcılar için dayanıklı kamera ve aksesuarları üreten GoPro şirketi yeni ürünlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni "Hero 6 Black" kamera modelinin 60 fps hızında, 4K formatında video veya 240 fps hızında, 1080p formatında video kaydetme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Hero 6 Black kamerasıyla çekilen videoların otomatik olarak GoPro uygulamasıyla kullanıcıların cep telefonuna taşındığına dikkatin çekildiği açıklamada, ürünün ABD'de 499 dolardan (bin 776 lira) satışa sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Fusion" adlı yeni kamera modelinin de "Sanal Gerçeklik" (Virtual Reality) teknolojisine sahip olduğu bilgisine yer verilirken, kameranın 360 derece görüntü alabilme ve kayıt yapabilme özelliklerini barındırdığı vurgulandı.

Fusion'ın 18 megapiksel formatında fotoğraf, 60 fps hızında 3K formatında video veya 30 fps hızında 5,2K formatında video kaydetme özelliğine sahip olduğunun belirtildiği açıklamada, ürünün kasım ayında 699 dolardan (2 bin 488 lira) satışa sunulacağı bildirildi.

Açıklamada, "Karma" adlı drone sayesinde kullanıcıların ürünü uzaktan kontrol edebileceğinin altı çizilerek, ürünün Hero 6 Black ile tamamen uyumluğu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu ürünün 799 dolardan (2 bin 844 lira) piyasaya sunulacağının ifade edildiği açıklamada, Karma ve Hero 6 Black ürünlerine bin 199 dolara (4 bin 268 lira) indirimli sahip olunabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA