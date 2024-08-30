Görev süresi biten Alman askerleri Nijerya'yı terk etmeye başladı

Batılı ülkelerin ilişkilerinin, cunta hükümetlerinin görevde olduğu Mali ve Burkina Faso ile bozulması, AB'nin Nijer ile işbirliğini bir yıl önce gereklilik haline getirmişti. Bu kapsamda AB, şubat ayında, 3 yıl görev yapacak AB Askeri Ortalık Misyonu Nijer'i (EUMPM Niger) hayata geçirdi.

Nijer ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti sunma amacı güden misyonda 50 ila 100 askerin görev yapması planlandı. Alman Parlamentosu, mayısta misyona toplamda 60 asker gönderme kararını kabul etti ve ilk etapta 3 asker konuşlandırdı. Fakat, Nijer ile Almanya arasında yapılan görüşmelerin başarısız olmasının ardından ülkedeki Alman kuvvetlerinin görev süresi sona erdi.

Askeri törende imzalar atıldı

Görev süresi sona eren Alman kuvvetler için başkent Niamey'deki askeri üste tören yapıldı. Törene Nijer ve Alman askeri yetkilileri katıldı. Etkinlikte Alman askeri birliklerini temsilen Albay Struss Karsten, Nijer ordusunu temsilen Albay Maman Sani Kiaou katıldı. Karsten ve Kiaou, askeri üssün teslimi ve Alman askeri birliklerin ülkedeki faaliyetlerinin sona erdiğini teyit eden belgeyi imzaladı. Alman kuvvetler, başkent Niamey'deki askeri üste yapılan törenin ardından ülkeden ayrıldı.