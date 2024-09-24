'Görgüsüz' turistlere 750 euro ceza!

İspanya'nın popüler turizm kenti Malaga'da toplumun huzurunu kaçıran turistler için bir dizi kural hayata geçirildi.

Üstsüz dolaşmak yasaklandı

Yetkililer ziyaretçilerin sokaklarda ve halka açık yerlerde üstsüz dolaşmasını yasaklarken, kuralları ihlal edenler için 750 euroya kadar para cezası uygulayacak.

Üstsüz gezme yasağı ile beraber sokakta bağırmak, yüksek sesle şarkı söylemek ve müzik dinlemek de yasaklanırken turistlerin istirahate çekilen vatanşlara saygı göstermeleri, yaşlılara, hastalara, çocuklara, öğrencilere ve önemli çalışanlara karşı düşünceli olmaları bekleniyor.

Yerliler turistlerden bıktı

Malağa, geçtiğimiz yıl yaklaşık 14 milyon turisti ağırladı. Ancak aşırı turizmden rahatsız olan kent sakinleri, Costa del Sol kentinde protestolar ve kitlesel turizm karşıtı kampanyalar düzenlendi. Aktivistler, memleketlerinin turistler için bir tema parkına dönüştüğünü belirterek, Endülüs destinasyonuna kulüp ve gece hayatı için gelen kaba ziyaretçileri eleştirdi.