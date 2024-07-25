Gözaltı sırasında yüzünü tekmeledi: Görevden uzaklaştırıldı

İngiltere'nin Manchester Havalimanındaki Terminal 2'de salı günü bir polisin gözaltı işlemi sırasında yerde yüzüstü yatan şahsın kafasına ve yüzüne tekme attığı anlar büyük tepkiye yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, polisin elleri yanda, yüzüstü yatan şahsa önce şok tabancası doğrulttuğu, sonra şahsın yüzünü ve kafasını sert bir şekilde tekmelediği, duruma müdahale etmek isteyenlerin ise diğer polisler tarafından şok tabancası tehdidiyle engellendiği görüldü. Polisin daha sonra tekme attığı başka bir şahsı yere yatırdığı kameraya yansıdı.

O anların videosu sosyal medyada hızla yayılırken, yüzlerce kişi dün akşam saatlerinde Rochdale Karakolu önünde bir araya gelerek polis şiddetini protesto etti. Kalabalık grup "yazıklar olsun" sloganları attı.

"Olay, polisler saldırıya uğradıktan sonra başladı"

Greater Manchester Emniyet Müdür Yardımcısı Teşkilatı Başkomiser Yardımcısı Wasim Chaudhry dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, durumun "şok edici, alışılmadık ve endişeye yol açan bir olay" olduğunu anladıklarını belirtti. Chaudhry olayın 3 polisin gözaltı işlemi sırasında saldırıya uğramasının ardından yaşandığını belirterek, "Mevcut görüntülerden önce Terminal 2'de bir saldırı ihbarı aldık. Şüpheli, otoparktaki güvenlik kamerasında görüldü ve polisler onu gözaltına almak için olay yerine gitti. Müdahale sırasında 3 polis saldırıya uğradı. Bir kadın polisin burnu kırıldı ve diğer polisler hastanede tedavi gerektiren yaralanmalar yaşadı" ifadelerini kullandı. Chaudhry, 2 kişinin sağlık çalışanına saldırı, arbede ve polise engel olma suçlamasıyla, 2 kişinin ise sağlık çalışanına saldırı ve arbede suçlamasıyla gözaltına alındığını aktardı.

Yerdeki şahsı tekmeleyen polis tüm görevlerden uzaklaştırıldı

Greater Manchester Polisinden bugün yapılan açıklamada ise söz konusu polisin tüm görevlerinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.