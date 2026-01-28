Güçlenen Euro, ECB'nin faiz indirimi kapısını aralayabilir

Euro'nun son dönemde dolar karşısında sergilediği değer kazanımının, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine yönelme olasılığını artırabileceği değerlendiriliyor.

Capital Economics'ten Jack Allen-Reynolds, enflasyon risklerinin hâlihazırda aşağı yönlü olduğuna dikkat çekerek, Euro'nun daha da güçlenmesinin faiz indirimlerini daha olası hâle getirebileceğini belirtti. Allen-Reynolds, ECB yetkililerinin gerekirse sözlü yönlendirmelerle piyasaya mesaj verebileceğini, ancak Euro yükselişini sürdürse dahi dolar alımı yoluyla doğrudan döviz müdahalesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı. Euro'nun son 10 günde kaydettiği bu ölçekteki artışın ise son 10 yılda yalnızca birkaç kez görüldüğünü kaydetti.

ING Bank NV döviz stratejisi başkanı Chris Turner, güçlü Euro'nun ECB'nin nötr para politikası duruşu açısından bir risk oluşturduğunu ifade ederek, mevcut fiyat hareketlerinin enflasyonun hedefin altında kalabileceği yönündeki endişeleri artırdığını söyledi.

"1,25-1,30 bandı mümkün olabilir"

Standard Bank G-10 strateji başkanı Steven Barrow ise Euro/dolar paritesinde zaman içinde 1,25-1,30 bandının mümkün olabileceğini belirtti. Barrow'a göre bu senaryo, Avrupa ekonomisinde belirgin bir güçlenme ve bölge varlıklarına yoğun sermaye girişlerini gerektiriyor.

Credit Agricole döviz stratejisi başkanı Valentin Marinov da Euro'nun değer kazanmasının, Avrupa hisse ve tahvil piyasalarına sermaye dönüşüyle desteklenmemesi hâlinde ECB tarafından sorun olarak algılanabileceğini dile getirdi. Marinov, önümüzdeki süreçte ECB Başkanı Christine Lagarde'ın 'küresel Euro' vurgusunu, EUR/USD paritesindeki sert yükselişlere daha fazla odaklanarak ele alabileceğini söyledi.

BBVA Madrid'den Roberto Cobo Garcia ise piyasada düzensiz fiyat hareketleri yaşanmadığı sürece, güçlü Euro'nun para politikası üzerinde 2025 başındaki kadar güvercin bir etki yaratmasının beklenmediğini ifade etti.