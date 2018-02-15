Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma görevinden istifa etti

15 Şubat 2018

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma görevinden istifa etti. Zuma böylece iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) skandallarla dolu dokuz yıllık bir siyasi geçmişin ardından görevine son verilmesi emrini isteksizce yerine getirmiş oldu.

Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) yönetim kurulu, Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Skandallarla dolu bir siyasi geçmişi olan Zuma, ırk ayrımcılığının sona erdiği 1994 yılından beri iktidarda olan ANC içinde ciddi bölünmelere yol açmıştı. ANC 24 yıl önce, ırkçı apartheid politikasının yıkılmasıyla siyah çoğunluk yönetimini Nelson Mandela iktidarıyla başlatmıştı.

Zuma veda konuşmasında, ANC'nin Zuma'dan sonraki lideri için aralık ayında yapılan seçimi yardımcısı olan Cyril Ramaphosa'nın kazanmasının ardından görevi erken bırakmaya zorlama şekline katılmadığını ancak emirlerini kabul edeceğini belirtti.

Zuma "Bu nedenle hemen geçerli olmak üzere cumhurbaşkanlığından istifa etmeye karar verdim" dedi.

Rand iki buçuk yılın zirvesine çıktı

Zuma "Lideri olduğum ANC'nin kararına katılmama rağmen, hep ANC'nin disiplinli bir üyesi oldum" dedi.

ANC bugün yapılacak oylamada Zuma'ya oy vermeyerek görevden uzaklaştıracağını belirtti.

Zuma her siyasi çıkmaza girdiğinde değer kazanan rand, Zuma'nın istifaya zorlanması nedeniyle gün boyunca dolar karşısında yüzde birden fazla yükselerek iki buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 11.66'ya yükseldi.

Kaynak: Reuters