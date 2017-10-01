Güney Afrika'da kuraklık alarmı

01 Ekim 2017

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üç başkentinden biri olan Cape Town Belediyesinin yayımladığı haftalık verilere göre, barajların doluluk oranı 25 eylül itibariyle yüzde 37'ye düştü, bu oran, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 62, 2015 yılında da yüzde 74 idi.

Halka sürekli su tasarrufu yapmaları yönünde uyarılarda bulunan yetkililer, bu konuda önlemlerinin beşincisi olan kritik kuraklık halinde uygulanacak tedbirleri yürürlüğe soktu.

Belediye tarafından kişi başına tüketilebilir günlük su miktarı 87 litre ile sınırlandırıldı. Su kullanımını aşan hanelere bin 250 TL ile 2 bin 500 TL arasında para cezası uygulanıyor.

Günlük su tüketim miktarının 622 milyon litre olduğu şehirde yetkililer, bunu en fazla 500 milyon litreye düşürmeye çalışıyor.

Yağmur duasına çıkıldı

Cape Town'daki kuraklıktan dolayı kentte yaşayan Müslümanlar sabah namazının ardından bir futbol sahasında toplanarak diğer dinlerden insanlarla birlikte yağmur duası etti.

Güney Afrika Müslüman Yargı Konseyi (MJC) Başkanı Şeyh Irafaan Abrahams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Allah'ın rahmet kapılarını ancak dua ile açacağını belirterek, şunları dile getirdi:

"Western Cape eyaleti daha önce böyle bir kuraklık görmedi. Herşeyin sahibi olan Allah'tan yağmur istemek için burada bir araya geldik. Burada Müslüman olmayan komşularımız, arkadaşlarımız da var. Hepimizin Rabb'i aynı ve ondan yağmur istiyoruz."

Cape Town Belediye Başkanı adına yağmur duasına katılan Mark Kleinsmith de kuraklığı aşmak için yapılması gereken daha fazla iş bulunduğunu belirterek, "Belediyemiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Allah kitabında, 'Eğer insanlar bana yönelirse ben de onlara cevap veririm.' demektedir. Bugün burada hepimizin ihtiyacı olan yağmur için duaya gelen tüm Müslümanlara belediyemiz adına teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA