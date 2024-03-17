Güney Kore'den kuzey sınırında askeri tatbikat
Güney Kore, Kuzey Kore ile batı sınırındaki adalarda askeri tatbikat gerçekleştirdiğini bildirdi.
Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kuzeybatı Adaları Savunma Komutanlığınca konuya dair bilgi verdi.
Açıklamada, Kuzey Kore ile sınır bölgesinde bulunan Güney'in kuzeybatısındaki Baengnyeong Adası ile batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nda "büyük ölçekli" askeri tatbikat yapıldığı belirtildi.
Tatbikata bazı donanma gemilerinin ve helikopterlerin katıldığı ifade edilen açıklamada, eğitimin Kuzey Kore'nin "provokasyonları" nedeniyle yapıldığı aktarıldı.
Güney Kore ile ABD'nin "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" adlı 11 gün süren ortak tatbikat, 14 Mart'ta tamamlandı.